الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فريد زهران يكشف لـ"الباز" كواليس عودة جوائز اتحاد الناشرين العرب (فيديو)

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب: "أنا سعيد للغاية بتجهيزنا داخل الاتحاد لاحتفال اليوم العالمي للكتاب هذا العام؛ لأننا كنا وعدنا أثناء انتخابات اتحاد الناشرين بإجراء لقاء منتظم ودوري مفتوح مع أعضاء الجمعية العمومية؛ بهدف النقاش الحر واستقبال المقترحات والشكاوى".

 

وأضاف زهران، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر "إكسترا نيوز": "أعلنا في هذا الاحتفال عن عودة جوائز مؤسسة اتحاد الناشرين مرة أخرى؛ لأن هذا الأمر توقف تماما منذ 8 سنوات، الأمر الذي جعلنا نشعر جميعا بالحزن والأسى، ولكننا لم نتحدث عن أي تفاصيل تخص هذا الأمر، واكتفينا بالإعلان عنه فقط حتى تتم دراسته جيدا".

 

وتابع: "اتخذنا القرار وقمنا بتشكيل لجنة لتعمل على ملف جوائز اتحاد الناشرين العرب بروح تنفيذه، وليس بروح دراسة إمكانية تنفيذه، فالقرار قد صدر بالفعل، وسنتفق قريبا على عدد الجوائز التي سنقدمها، وقيمة كل جائزة منها، وموعد فتح باب تقديم الأعمال، ونأمل أن تعود هذه الجائزة بشكل أفضل وأقوى في معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم".

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