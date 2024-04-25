فريد زهران: ندرس تدشين منصة إلكترونية لترويج وبيع كتب الناشرين المصريين (فيديو)

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن هناك اقتراحات لتدشين معارض داخلية للكتب ومكتبات متنقلة، وهذه الأمور يمكن أن تكون موضع تعاون مع مؤسسات الدولة، وذلك بين اتحاد الناشرين كمؤسسة وهيئة الكتاب بفروعها.

وأضاف "زهران"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر سيمكننا من الوصول إلى المناطق النائية داخل مراكز وقرى الصعيد على سبيل المثال، من خلال المعارض المتنقلة، بالإضافة إلى دور المواقع الإلكترونية في مساعدة الناشرين لبيع الكتب الخاصة بهم من خلال مواقع تستهدف هذا الأمر بشكل خاص.

وتابع: "يجب أن يكون لدى اتحاد الناشرين العرب منصة إلكترونية مجمعة لكافة الناشرين، ويتم عرض كافة الكتب من خلاله وبيعها للجمهور، وكل هذه الأفكار تحت الدراسة حاليًا؛ لأننا في حاجة ماسة للوصول إلى جمهور أوسع وفي أماكن مختلفة من خلال هذه الأفكار والمقترحات".