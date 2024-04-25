رئيس جامعة السويس: ما يحدث من تنمية الجامعات فى سيناء سياحة تعليمية

علق الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، على احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء.

وقال الدكتور اشرف حنيجل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، إن الدولة المصرية أخذت خطوات عديدة للارتقاء بالقطاع الجامعي وتأسيس جامعات وهناك طفرة في مجال التعليم العالي في مصر.

وأضاف أن ما يحدث من تنمية الجامعات في جنوب سيناء هي سياحة تعليمية، مشيرًا إلى أن جامعة السويس تجهز فرع لها في جنوب سيناء بمدينة أبو رديس وهي منطقة ساحلية والجامعة قريبة من شرم الشيخ.

وأكد أن أعمال التطوير تناسب المستوى المتميز التي سيكون عليه فرع جامعة السويس بجنوب سيناء وسيطلق عليها جامعة جنوب سيناء.

وتابع: “جامعة السويس في سيناء ستكون أول جامعة حكومية في جنوب سيناء وحينما تستكمل القوام الخاص بها هتبقى اسمها جامعة جنوب سيناء، مفيدا بأنه تم تخصيص 100 فدن لإنشاء فرع لجامعة قناة السويس في جنوب سيناء”.