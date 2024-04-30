حياة كريمة تدعم ملتقى توظيفيًا لخريجى جامعة الأقصر

ينطلق الملتقى التوظيفي الأول، لإقليم جنوب الصعيد، اليوم الثلاثاء، بكلية الطب بمدينة طيبة بجامعة الأقصر، ويهدف ملتقى التوظيف الإقليمي لقطاع جنوب الصعيد إلى تعريف الطلبة والخريجين على المسارات المهنية المختلفة، كما يحرص الملتقى على الالتزام بمبادئ الدمج والشمول، وذلك من خلال تخصيص فرص تدريبية، ووظائف للطلاب ذوي الإعاقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعات على تمكين طلابها وخريجيها وإعدادهم لسوق العمل وتوفير فرص العمل والتدريب لهم.

وتشارك “مؤسسة حياة كريمة” في الملتقي التوظيفي الإقليمي لقطاع جنوب الصعيد، والذى تستضيفه جامعة الأقصر، لتقديم عدد من فرص العمل والتطوع لكل الشباب في مختلف المحافظات، ويشارك متطوعو المؤسسة في عرض الفرص المتاحة في الملتقى من تدريب وتوظيف.

كما يقوم فريق المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الأقصر، بالعمل على إعداد الخريجين والطلاب لهذا الحدث من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية وتحضير السير الذاتية، وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب في الحصول على افضل الفرص للتأهيل بسوق العمل.

ويشارك حوالي عدد 26 شركة في ملتقى التوظيف بمجالات متنوعة السياحة والتعليم والتجارة والاستثمار العقاري والتمويل للمشاريع والاتصالات والطبي والتي ستقدم فرص تدريب عملي وفرص توظيف بسوق العمل بمحافظات جنوب الصعيد أسوان قنا الأقصر.

حياة كريمة

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة تشارك في الملتقى لتقديم عدد من فرص التطوع لكل الشباب في مختلف المحافظات ويشارك متطوعين المؤسسة في التقديم للفرص المتاحة في الملتقى من تدريب وتوظيف، وهذا ما يتماشى مع أهداف.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وينظمه مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر.

من جانبه، أشار الدكتور صلاح أبوالحسن، مدير المركز، إلى أن الملتقى التوظيفي يتضمن مشاركة 25 شركة "قطاع خاص" متنوعة التخصصات، لجميع الخريجين.

وأوضح مدير مركز التطوير المهني، أن من التخصصات المشاركة بالملتقى على سبيل المثال، شركات متخصصة في: "المجال الطبي، الكول سنتر، شركات بمدارس النيل الدولية، مؤسسات طبية، شركات مستحضرات التجميل، شركات ديكور، شركات إنشاءات هندسية".