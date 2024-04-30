الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة الأقصر تنظم أول ملتقى توظيف لخريجى جنوب الصعيد

الملتقى التوظيفي
الملتقى التوظيفي الأول

نظم مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، بقيادة الدكتور صلاح أبوالحسن وكيل كلية الألسن، الملتقى التوظيفي الأول، لإقليم جنوب الصعيد، وذلك بكلية الطب بمدينة طيبة، وسط إقبال الآلاف من الخريجين والطلاب من محافظات أسوان وقنا والأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، إن تنظيم ملتقى التوظيف يأتي إيمانًا من الجامعة بالدور الفعال لشباب الخريجين في تحقيق التنمية، وتحقيقًا لتوجهات سياسات الدولة بضرورة الاهتمام بشباب الخريجين ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف؛ لإتاحة فرص المشاركة في بناء وطنهم وخدمة المجتمع.

أكد الدكتور صلاح أبوالحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أن الملتقى شهد مشاركة الآلاف من طلاب وخريجين من محافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أنه كان المستهدف ألف خريج وخريجة، بينما بلغ عدد المتقدمين بنهاية الملتقى نحو 2462 طالبا وخريجا، بمشاركة 28 شركة في تخصصات متعددة.

وشهد المؤتمر حضور قيادات الهيئات القضائية: المستشار عادل شوقي محمود رئيس هيئة قضايا الدولة بالأقصر والمستشار فتحى على إبراهيم النجمى رئيس القسم القضائى لهيئة قضايا الدولة بالأقصر، والمستشار محمد السيد أحمد عبدالعظيم قسم المحاكم التأديبية بهيئة قضايا الدولة بالأقصر، والمستشار هاني الصديق أحمد سليم، مستشار بهيئة قضايا الدولة بالأقصر، والمستشار أحمد محمود عبدالباسط الحايق رئيس محكمة النقض والمستشار خالد ربيع رئيس قطاع الصعيد شركة غازتك والدكتور العادلي حسين العادلي والمستشار عمرو عبدالهادي مستشار الشركة المصرية للاتصالات والمهندس محمد مصطفي عباس ممثلا عن نقابة المهندسين، واللواء سيد جامع ومديري الشركات المشاركة.

وبحضور قيادات جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق والأستاذ الدكتور خالد عبدالنعيم عميد كلية الآثار، والدكتورة دينا جوهري مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أمل عبدالرحمن نائب مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية.

يشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة شاركت بالملتقى؛ لضمان تقديم عدد من فرص التطوع لكل الشباب في مختلف المحافظات، كما شارك متطوعو المؤسسة في التقدم للفرص المتاحة في الملتقى من تدريب وتوظيف.

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مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر كلية الالسن إقليم جنوب الصعيد شباب الخريجين هيئة قضايا الدولة

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