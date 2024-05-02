رئيس مدينة الأقصر يشن حملة إزالات تعدٍ على المبانى المخالفة

أعلن اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد ٢ قرار إزالة تعد على مبان مخالفة ومقامة دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأقصر على مساحة ١٥٠ م٢ بمنطقة جنوب وشرق مدينة الأقصر، يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها فى المهد والتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ الآتى: تنفيذ القرار رقم 106 لسنة 2024 والكائن بمنطقة ترعة البسوس القباحي الغربي، وذلك بمخالفة بناء سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بون ترخيص على مسطح 90 م تقريبًا.

وكذلك تنفيذ القرار رقم 13 لسنة 2024 والكائن بشارع متفرع من شارع الشيراتون وذلك بمخالفة بناء سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية دون ترخيص على مسطح 60 متر تقريبا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض بحضور مشرفى التنظيم وموظفى المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر وبتأمين قوة أمنية من قسم شرطة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة ازالة بمدينة الأقصر

مدينة الأقصر

حملة ازالة بمدينة الأقصر

حملة ازالة تعديات البناء بمدينة الأقصر

حملة ازالة تعديات البناء