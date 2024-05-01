بمشاركة 500 شاب.. الشباب والرياضة تنفذ قوافل "حياة كريمة" بشمال سيناء (صور)
نفذت الإدارة المركزية للتنمية والنشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ممثلة فى إدارة "تنمية النشء" قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الطويل بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعه.
وأقيمت الفعاليات تحت رعاية د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية والنشء، بحضور اللواء أسامة العفش رئيس مركز مدينة العريش، إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، والشيخ منصور شيخ قرية الطويل، وعبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء.
وشهدت فعاليات قوافل "حياة كريمة" تقديم عروض فنية وألعاب رياضية وترويحية وورش فنية لطلائع وفتيات القرية، إضافة إلى إقامة ندوات ضمن برنامج التوعية الدينية والأخلاقي والمؤتمر الوطني والفرق الكشفية وبرنامج ريحانه وقافلة طبية.
وتخلل تقديم تلك العروض عروض فنون شعبية ومسرح للعرائس التي رسمت البهجة والفرحة علي وجوة المشاركين، حيث تم توزيع هدايا لعب أطفال ووجبات للمشاركين.