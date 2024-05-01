الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بمشاركة 500 شاب.. الشباب والرياضة تنفذ قوافل "حياة كريمة" بشمال سيناء (صور)

جانب من فعاليات قوافل
جانب من فعاليات قوافل حياة كريمة

نفذت الإدارة المركزية للتنمية والنشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ممثلة فى إدارة "تنمية النشء" قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الطويل بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعه.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية والنشء، بحضور اللواء أسامة العفش رئيس مركز مدينة العريش، إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، والشيخ منصور شيخ قرية الطويل، وعبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء.

وشهدت فعاليات قوافل "حياة كريمة" تقديم عروض فنية وألعاب رياضية وترويحية وورش فنية لطلائع وفتيات القرية، إضافة إلى إقامة ندوات ضمن برنامج التوعية الدينية والأخلاقي والمؤتمر الوطني والفرق الكشفية وبرنامج ريحانه وقافلة طبية.

وتخلل تقديم تلك العروض عروض فنون شعبية ومسرح للعرائس التي رسمت البهجة والفرحة علي وجوة المشاركين، حيث تم توزيع هدايا لعب أطفال ووجبات للمشاركين.

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مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حياة كريمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللواء أسامة العفش رئيس مركز مدينة العريش

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