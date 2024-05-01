"تموين أسيوط" يشن حملات للرقابة على الأسواق والمخابز (صور)

شنت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع بعض الإدارات التموينية عدة حملات، الأربعاء، بناء على تعليمات د.الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعة الصلاحية ومخازن المواد الغذائية.



أسفرت الحملات التموينية عن ضبط المخالفات الآتية:

مركز ديروط، تم تحرير عدد 56 تقرير إثبات حالة للمخابز مصنفة كالآتى: ١٨ نقص وزن، ١٤ مواصفات، ١٣ نظافة، ٧ عدم إعلان عن المواعيد، ٣ بون، ١ سجل.

وفي بندر ومدينة أسيوط، تم ضبط محل سوبر ماركت كبير بداخله كميات كبيرة من المشروبات الغازيه والمواد الغذائيه جميعها منتهيه الصلاحيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه وتم العرض علي النيابة العامة.

وفي مركز البداري، تم تحرير 23 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وتوقف جزئي وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن.

وفي مركز أبوتيج، تم إعدام الذبيحة التي تم ضبطها قبل سابقا تنفيذا لقرار السيد وكيل النائب العام، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز ساحل سليم، تم تحرير عدد 25 تقرير إثبات حاله للمخابز، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وكذلك عدم نظافه.

وتتابع مديرية التموين والادارات التموينيه جميع مواقع استقبال القمح وعمليات التوريد التي تتدفق علي مواقع التخزين في المحافظة والتي بلغت حوالي 37 الف طن تقريبا.

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