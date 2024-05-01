الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مدير "الأكاديمية الوطنية للتدريب" تشارك في احتفالية “صوت الطفل”

رشا راغب في احتفالية
رشا راغب في احتفالية صوت الطفل

شاركت د.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في احتفالية "صوت الطفل" بدعوة من نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ للمشاركة في احتفالية "صوت الطفل" التي تقام بمناسبة إطلاق برلمان الطفل المصري والاطلاع علي نتائج ورش العمل التي خاضها البرلمان بمناقشة الأطفال.

وتمت مناقشة الرد الوطني لمصر على قائمة المسائل والقضايا، والمقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل وعلاقته بالجزء الخاص بحقوق الطفل في استراتيجية مصر 2030.

والتقت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمتدربات الدفعة الأولى من برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات” في إطار المتابعة الدورية لفعاليات البرنامج منذ بدايته هذا الشهر.

رشا راغب في احتفالية صوت الطفل

احتفالية صوت الطفل
احتفالية صوت الطفل
رشا راغب
رشا راغب
رشا راغب في احتفالية صوت الطفل
رشا راغب في احتفالية صوت الطفل
احتفالية صوت الطفل
احتفالية صوت الطفل
رشا راغب في احتفالية صوت الطفل
رشا راغب في احتفالية صوت الطفل
الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب المجلس القومي للطفولة والأمومة صوت الطفل برلمان الطفل المصري حقوق الطفل

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