الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير في الشيخ زويد

جانب من افتتاح المسجد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، المسجد الكبير في مدينة الشيخ زويد، وذلك في حضور الشيخ محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأكد المحافظ، أن افتتاح المسجد يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذكري الثانية والأربعين لأعياد تحرير سيناء، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات بالشيخ زويد بهذه المناسبة منها رفع كفاءة وتطوير عدد 130 وحدة سكنية بقري الخروبة والجورة وقبر عمير ومبني إدارة تموين الشيخ زويد ومدرسة الفارابي للتعليم الأساسي.

وأضاف المحافظ، أنه سبق افتتاح مسجدين بالشيخ زويد خلال العام الجاري وهما مسجد الحاج سلام عرادة ومسجد اولاد سالمان ابو هاني، وذلك بتكلفة 4 مليون جنيه، معلنًا عن افتتاح عدد 6 مساجد  أخري في مدينتي العريش وبئر العبد والشيخ زويد، وافتتاح 7 مساجد اخري بعد رفع كفاءتها وصيانتها بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد، وذلك خلال الاحتفال بذكري 6 أكتوبر المقبل.

وبدوره قال الشيخ محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المسجد الكبير بالشيخ زويد أقيم علي مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 6 مليون جنيه من خطة وزارة الأوقاف ويسع 1000 مصلي، لافتًا إلي أن المسجد يضم صحن المسجد بالدور الارضي بمساحة 500 متر مربع، مصلي للسيدات بالدور الأول علوي بمساحة 100 متر مربع، دورات مياه بعدد ١٠ عيون وميضة كبيرة، مئذنة بارتفاع 35 مترا، دار مناسبات بالدور الارضي بمساحة 350 مترا مربعا، ومركز طبي بالدور الأول علوي بمساحة 350 مترا مربعا به 5 عيادات، بجانب غرفة للإمام.

وعقب الافتتاح، قام المحافظ ومرافقيه بأداء صلاة الجمعة في المسجد حيث تناولت خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، موضوع "أمانة العامل والصانع واتقانهما"، أكد خلالها على أن الأمانة خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين وفضيلة من فضائل المؤمنين الصالحين، عظم الإسلام شأنها وأعلي قدرها.

جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
جانب من افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مدينة الشيخ زويد وزارة الأوقاف مشايخ القبائل والعواقل تحرير سيناء بئر العبد

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