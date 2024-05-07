الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

يوم ثقافى مفتوح بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر

الفعالية
الفعالية

ينظم فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "أعرف بلدك _ محافظة الأقصر "ألقاها السيد محمد موضحا المعالم التاريخية والأثرية لمحافظة الأقصر، بينما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي عن "د. فاروق الباز" سردتها بسمة جابر، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء أحمد.

ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات، يوما ثقافيا مفتوحا متنوعا لرواد القصر تضمن ورشة فنون تشكيلية نفذتها شيرين محمد بورق فوم نفذتها رحمة أحمد، وفقرات ترفيهية للأطفال نفذتها هناء يونس وبسمة أبوالسعود، وورشة حكي قصة بعنوان "العنكبوت" ضمن سلسلة حيوانات جاء ذكرها بالقرآن الكريم تأليف محمد حسن أبو دنيا وسردتها هناء يونس، ودوري ثقافي ومعلومات عامة وفنية ألقتها هناء يونس، وورشة فنية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد، وورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها شيرين محمد.

كما أعد قصر ثقافة الأقصر، أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "انت"، وكذلك أعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "عيون غزة"، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان "رجعت من نص الطريق، في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان "الذكريات"، كما نفذ القصر ورشة حرف بيئية، بإستخدام مخلفات البيئة من الزجاج وورق الفوم نفذتها سمر محمد بصحبة رواد القصر.

وتأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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ثقافة الأقصر قصر ثقافة حاجر العديسات قصر ثقافة الطفل مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الهيئة العامة لقصور الثقافة

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