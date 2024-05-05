الأحد 05 مايو 2024
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سياسي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعرض برنامج Podcast عن الفن والهوية المصرية

د منال هلال
د منال هلال

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن عرض حلقة جديدة من NTA Podcast مع النائبة الدكتورة منال هلال، عضو مجلس النواب وأستاذ تصميم النحت بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ويحاورها الإعلامي محمد بكر، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، في حوار حول الفن والهوية المصرية.

وسبق أن شاركت د.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في احتفالية "صوت الطفل" بدعوة من نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ للمشاركة في احتفالية "صوت الطفل" التي تقام بمناسبة إطلاق برلمان الطفل المصري والاطلاع علي نتائج ورش العمل التي خاضها البرلمان بمناقشة الأطفال.

وتمت مناقشة الرد الوطني لمصر على قائمة المسائل والقضايا، والمقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل وعلاقته بالجزء الخاص بحقوق الطفل في استراتيجية مصر 2030.

الأكاديمية الوطنية للتدريب فيسبوك NTA Podcast الدكتورة منال هلال مجلس النواب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

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