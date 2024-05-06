الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة العريش تُعقد لقاء مع الطلاب الوافدين لبحث سبل تطوير والبرامج العلمية الحديثة

جامعة العريش
جامعة العريش

عقدت جامعة العريش لقاء مفتوح مع الطلاب والوافدين بالمراحل المختلفة، اليوم، بحضور منسقي الطلاب الوافدين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار اهتمام جامعة العريش الدائم بمنظومة الطلاب الوافدين. 

وهدف اللقاء إلى التباحث مع الطلاب حول سبل تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والاستماع إلى اقتراحاتهم، ومناقشة أي مشكلات أو تحديات قد تواجههم خلال رحلتهم الدراسية.

التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين

وخلال اللقاء، أكد رئيس الجامعة، على التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين، وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية، مشددًا على أن "هدفنا جميعًا هو نجاحكم وراحتكم في هذا المسار الجديد"والدمج مع باقي طلاب الجامعة وممارسة جميع الأنشطة الطلابية والبحثية بالجامعة.

كما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على اهتمام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب الوافدين، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جميع الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن "جامعة العريش بيتكم الثاني، ونحن هنا لمساعدتكم في كل خطوة على طريق النجاح".

وضع خطة لتنفيذ الأنشطة الطلابية الخاصة بالوافدين

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على وضع خطة لتنفيذ الأنشطة الطلابية الخاصة بالوافدين، وتكثيف التواصل معهم من خلال قنوات مفتوحة، لحل أي مشكلات أو تحديات قد تواجههم.

ومن جانبهم، أشاد الطلاب الوافدين بحسن الاستقبال والدعم الذي تقدمه لهم جامعة العريش، مؤكدين على ثقتهم الكاملة في إدارة الجامعة وسعيها الدؤوب لضمان راحتهم ونجاحهم.

وفي ختام اللقاء، شكر منسقو الطلاب الوافدين إدارة الجامعة على اهتمامها الكبير بمنظومة الطلاب الوافدين، ودعوا الطلاب إلى عدم التردد في التواصل معهم في أي وقت لمشاركة أي مشكلات أو تحديات قد تواجههم.

جامعة العريش
جامعة العريش
جامعة العريش
جامعة العريش
جامعة العريش
جامعة العريش
جامعة العريش
جامعة العريش
الطلاب الوافدين الأنشطة الطلابية والبحثية طريق النجاح البيت بيتك لقاء مفتوح

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء لـ"الدستور": معبر رفح يعمل بشكل طبيعى بعد قصف "كرم أبوسالم"

"الوطنية للتدريب" تحتفى بعيد شم النسيم: يرجع الاحتفال به لأجدادنا المصريين القدماء

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعرض برنامج Podcast عن الفن والهوية المصرية

432 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بديروط

محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير فى الشيخ زويد

رئيس مدينة الأقصر يشن حملة إزالات تعدٍ على المبانى المخالفة

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تشارك باحتفالية "صوت الطفل"

بمشاركة 500 شاب.. الشباب والرياضة تنفذ قوافل "حياة كريمة" بشمال سيناء (صور)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح