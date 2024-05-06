جامعة العريش تُعقد لقاء مع الطلاب الوافدين لبحث سبل تطوير والبرامج العلمية الحديثة

عقدت جامعة العريش لقاء مفتوح مع الطلاب والوافدين بالمراحل المختلفة، اليوم، بحضور منسقي الطلاب الوافدين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار اهتمام جامعة العريش الدائم بمنظومة الطلاب الوافدين.

وهدف اللقاء إلى التباحث مع الطلاب حول سبل تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والاستماع إلى اقتراحاتهم، ومناقشة أي مشكلات أو تحديات قد تواجههم خلال رحلتهم الدراسية.

التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين

وخلال اللقاء، أكد رئيس الجامعة، على التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين، وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية، مشددًا على أن "هدفنا جميعًا هو نجاحكم وراحتكم في هذا المسار الجديد"والدمج مع باقي طلاب الجامعة وممارسة جميع الأنشطة الطلابية والبحثية بالجامعة.

كما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على اهتمام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب الوافدين، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جميع الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن "جامعة العريش بيتكم الثاني، ونحن هنا لمساعدتكم في كل خطوة على طريق النجاح".

وضع خطة لتنفيذ الأنشطة الطلابية الخاصة بالوافدين

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على وضع خطة لتنفيذ الأنشطة الطلابية الخاصة بالوافدين، وتكثيف التواصل معهم من خلال قنوات مفتوحة، لحل أي مشكلات أو تحديات قد تواجههم.

ومن جانبهم، أشاد الطلاب الوافدين بحسن الاستقبال والدعم الذي تقدمه لهم جامعة العريش، مؤكدين على ثقتهم الكاملة في إدارة الجامعة وسعيها الدؤوب لضمان راحتهم ونجاحهم.

وفي ختام اللقاء، شكر منسقو الطلاب الوافدين إدارة الجامعة على اهتمامها الكبير بمنظومة الطلاب الوافدين، ودعوا الطلاب إلى عدم التردد في التواصل معهم في أي وقت لمشاركة أي مشكلات أو تحديات قد تواجههم.

جامعة العريش

جامعة العريش

جامعة العريش