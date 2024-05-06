"الوطنية للتدريب" تحتفى بعيد شم النسيم: يرجع الاحتفال به لأجدادنا المصريين القدماء

احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بعيد شم النسيم الذي يرجع الاحتفال به لأجدادنا المصريين القدماء منذ عام 2700 ق.م.، كعلامة على بدء فصل الربيع.

وكتبت الأكاديمية في رسالة تهنئتها للمصريين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئكم بعيد شم النسيم الذي يرجع الاحتفال به لأجدادنا المصريين القدماء منذ عام 2700 ق.م.، كعلامة على بدء فصل الربيع”.

وتابعت الأكادمية: “كل عام وكل المصريين في خير وسعادة”.

وفد ماليزي بارز في الأكاديمية الوطنية للتدريب

وكانت قد استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدًا بارزًا من الحكومة الماليزية برئاسة الداتو سيد محمد بكري مدير المعهد الماليزي للدبلوماسية والعلاقات الخارجية، والوفد المرافق له من السفارة الماليزية بالقاهرة؛ وعلى رأسهم رافيدا عبدالعزيز القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر.

جاءت الزيارة في ضوء رغبة الجانب الماليزي للتعرف على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية محليًا وإقليميًا لرفع كفاءة رأس المال البشري، وآليات تنفيذ الأنشطة المتعلقة به؛ والنظر إلى سبل الاستفادة منها في السياق الماليزي.

كما شاركت راغب في الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين بجائزة السعودي الألماني الصحية "نرعاكم كأهالينا" للنسخة الثانية 2023 بصفتها رئيس لجنة التحكيم، وذلك بحضور ومشاركة د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس صبحي بترجي مؤسس مجموعة السعودي الألماني الصحية، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية مصر وشمال إفريقيا، ونخبة من كبار شخصيات المجتمع المدني والخبراء في مجال الرعاية الصحية.

وأعربت د. رشا راغب عن سعادتها لهذا اليوم كحصاد لكل ما تم بذله من جهود من المتقدمين للجائزة بمشروعاتهم المنفذة فى مستشفيات من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مما كان لها الأثر الإيجابي في تحسين جودة القطاع الصحي بمصر، وتقديم الخدمات الصحية والعمل على تطويرها.

وتمنح الجائزة لمن قدموا أداءً استثنائيًا في تقديم الخدمة الصحية للمريض وذويه، تقديرًا وتكريمًا للجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض، وتحقيق الاستدامة والمستشفيات الخضراء، وتحسين تجربة المريض في مصر.