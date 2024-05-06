غدًا.. بدء تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بشمال سيناء (صور)

أعلن اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 137 لسنة 2023، على أن يتم تلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

واستعرض سكرتير عام المحافظة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وحضور رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة والمجالس، المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح والإجراءات المتخذة، والرسوم المحددة لجدية التصالح.

وأشار السكرتير العام إلى أن المراكز التكنولوجية جاهزة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتقديم كل سبل الدعم أمام المواطنين والعمل على تسريع معدلات الأداء، والعمل على تيسير الإجراءات وسرعة إنجازها.

وشدد السكرتير العام على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة أو مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء أنه تم قصف معبر كرم أبوسالم بالفعل وتعثر دخول المساعدات لقطاع غزة من خلاله، مشيرًا إلى أن دخول المساعدات يتم من خلال معبر رفح البري.

وأضاف محافظ شمال سيناء، لـ"الدستور"، أن معبر رفح مستمر بشكل متواصل في دخول المساعدات لقطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وأن المعبر يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول الأفراد الفلسطينيين والمصابين والمرافقين لهم والمساعدات مستمرة فيه بشكل طبيعي جدًا.

وأشار المحافظ إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري، مضيفًا أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين والعمل على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية قيادة وشعبًا ثابت، وأن الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية ثابتة على حفظ حقوق الشعب الفلسطينى في البقاء على أرضه وعدم الرضوخ لمحاولات التهجير القسرى الذي تمارسه قوات الاحتلال والعدوان الغاشم.

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