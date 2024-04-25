الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محافظ المنوفية: حملات مكثفة لإزالة الإشغالات المخالفة بالشهداء ومنوف وتلا

جانب من الحملات
جانب من الحملات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بتنظيم حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة، وأسفرت الحملة عن الإزالة الفورية لعدد من الاشغالات وإزالة مخلفات البناء من الطريق فضلا عن إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف صلاح عبد ربه  بشن حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة ونقل الباعة الجائلين وإزالة الأكشاك والتعديات المخالفة والمتواجدة على الأرصفة الجانبية وأسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال و32 حالة ضبط بهدف تحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي.

حملات مكثفه لازالة الإشغالات المخالفة بمراكز الشهداء ومنوف وتلا 

وفي مركز ومدينة تلا شن رئيس الوحدة المحلية حملات لرفع الاشغالات ومصادرة المضبوطات وتحرير محاضر فورية ومتابعة تراخيص المحال  و إلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على حرم الطريق لتحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المواطنين. 

يأتي هذا في إطار حرص وإهتمام محافظ المنوفية بإعادة الوجه الحضاري بنطاق المراكز والمدن والأحياء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام بما يحقق رضا المواطنين.

ويتم ذلك استمرارا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية حملات مكثفه لازالة الإشغالات الشهداء وتلا ومنوف تحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري

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