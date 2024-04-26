الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

طفلة وشاب.. الإنقاذ النهرى ينتشل جثتين من ترعة الباجورية فى المنوفية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بـ المنوفية اليوم  الجمعة، من انتشال جثتين إحداهما لطفلة والثانية لشاب في حادثي غرق متفرقين في الترع بمركز شبين الكوم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية مع تلقى  اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، بورود بلاغين من الأهالي بغرق شاب في قرية شنوان دائرة المركز في بحر شبين، وغرق طفلة في ترعة الباجورية بقرية شبرا باص، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية لإرسال فرق الإنقاذ النهري لانتشال الجثامين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري مدعومة بقوة من مركز الشرطة لموقع الحادث حيت تمكن فريق من الإنقاذ النهري من انتشال جثمان"م. م. ا"، 9 سنوات مقيمة قرية شبرا باص دائرة مركز شبين الكوم بعد سقوطها أثناء اللهو بترعة الباجورية على جسرها، وتم  استخراج الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقلها إلى المستشفى لمعاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن.


كما تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثمان "إ. م. ا"، 25 عامًا مقيم قرية شنوان دائرة مركز شبين الكوم، وذلك عقب غرقه في بحر شبين الكوم، على خلفية قيامة بالاغتسال عقب الانتهاء من أعمال دريس القمح، وانزلقت قدماه، وغرق لعدم إجادته السباحة ولقي مصرعه في الحال ولم تنجح محاولات إنقاذه.

وتم تحرير محضرين بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، كما تم عرض الجثامين على الطب الشرعي لإنهاء الكشف عليها.

محافظة المنوفية مصرع شاب وطفلة غرقا في مياه بحر شبين الكوم الإنقاذ النهري انتشال الجثامين

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