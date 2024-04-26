الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

جامعة المنوفية تحصد المركز الأول فى الفنون التشكيلية بمهرجان الأنشطة الطلابية

الطالبة فاطمة إبراهيم
الطالبة فاطمة إبراهيم الطنطاوي الحاصلة على المركز الأول

شاركت جامعة المنوفية في فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة"، الذي عُقد تحت إشراف قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل في إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور ناصر عبدالباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أشرف محمد حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن مشاركة الجامعة في المهرجان تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية لدورها المهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى المساهمة في غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، فضلاً عن اكتشاف المواهب وإخراج الطاقات الإبداعية ومواهب الطلاب في المجالات المختلفة. كما أضاف أن هذا المهرجان يأتي في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء الذي يعد مناسبة قومية تدعو للعزة والفخر وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن بين الطلاب.

أعلن رئيس الجامعة عن حصول الجامعة على المركز الأول في الفنون التشكيلية "تصوير زيتي" على مستوى الجامعات المصرية، حيث حققت هذا المركز الطالبة فاطمة إبراهيم الطنطاوي من الفرقة الرابعة بكلية الآداب.
وأوضح الدكتور ناصر عبدالباري، أن الجامعة شاركت في النشاط الفني (تصوير زيتي) والنشاط الاجتماعي (شطرنج) والنشاط الرياضي خماسي كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية (للطالبات)، مضيفاً أن المهرجان يعد فرصة لتجمع المتميزين من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف.
وقد أشرف على مشاركة فريق الجامعة الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومعتز صادق مسئول النشاط الرياضي ونادية كروش.

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