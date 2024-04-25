صحة المنوفية: استمرار حملات مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض بالمحافظة

قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والفرق التابعة للإدارات الصحية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، والذي أتى تزامنًا مع بداية فصل الصيف.

وذلك بتكثيف أعمال المكافحة الأرضية بالمصارف وأماكن التوالد للبعوض والذباب باستخدام مواتير الرش والرشاشات الظهرية، وكذلك العمل بأجهزة الضباب والرذاذ، ومكافحة يرقات البعوض بالترع والمصارف، بمواتير الرش الأرضية، ومكافحة الذباب البالغ واليرقات والحشرات الزاحفة مقالب القمامة العمومية وتجمعاتها من خلال الرشاشات الظهرية، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتجنب انتشار الأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وبناء علي تعليمات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، والإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة والسكان.

وتحت إشراف السيدة الدكتورة زينب الصاوي مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، والمهندس محمد مدين مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تكرم أعضاء إدارة الجودة بالمديرية

علي صعيد آخر منفصل، قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتكريم الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة، وأعضاء فريق الجودة بالمديرية، إيمانًا بضرورة تقديم الدعم للمتميزين في القطاع الصحي وتقديرًا للجهد المبذول في حصول مستشفى حميات شبين الكوم على الاعتماد المبدئي GAHAR.

وأشادت الدكتورة رشا خضر وكيل الوزارة، بجهود أعضاء فريق الجودة بالمديرية، في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والمساهمة الفعالة في حصول المستشفى على الاعتماد المبدئي GAHAR.