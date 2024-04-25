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محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير فى 4 مراكز

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، جهود الوحدات المحلية لمراكز: الباجور، الشهداء، منوف، وتلا، في تنفيذ خطط رصف وتطوير الطرق الداخلية، حيث جارٍ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بطول 600م بمركز ومدينة الباجور، وقطع الفرمة بطريق منوف - سرس الليان، تمهيدًا لأعمال الرصف ومتابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع محمد فريد بمركز ومدينة منوف، وكذا أعمال تسوية وضبط المناسيب بطريقة ترعة السمسمية بميت شهالة بمركز ومدينة الشهداء تمهيدًا لفرد طبقة السن، فضلًا عن متابعة أعمال الرصف والتطوير النهائية بشارع شقدف متفرع النقراشي بمركز ومدينة تلا، حيث تم الانتهاء من رصف الشارع بالكامل وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية الاستمرار في تبني خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور ورصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بشتى أرجاء المحافظة والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ المنوفية الخدمات المقدمة للمواطنين متابعه أعمال الرصف رصف وتطوير الطرق مراكز الباجور ومنوف والشهداء

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