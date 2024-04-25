الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تنظم ملتقى الشعوب في نسخته الثالثة

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلنت جامعة المنوفية، عن تنظيم ملتقى الشعوب، بحضور قيادتها وعمداء الكليات والطلاب الوافدين، وطلاب الجامعة، في نسخته الثالثة.

وأوضحت جامعة المنوفية، أن يوم الشعوب هو ملتقى تنظمه إدارة الوافدين بجامعة المنوفية، ويشارك فيه الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية للدراسة في مصر.

ومن المقرر انعقاد الاحتفالية الثالثة لهذا الملتقى يوم الأحد 28 من أبريل الجاري، في الصالة المُغطاة في ستاد الجامعة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد فرج القاصد، وعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب الوافدين وغير الوافدين.

ويشرف على تنظيم هذا اليوم مكتب إدارة الوافدين بالجامعة والدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة علي حسن المنسق التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية والمشرف علي مكتب الوافدين بالجامعة، الدكتور محمد لطفي المنسق التنفيذى لمكتب الوافدين بالجامعة، بالتنسيق مع طلاب وأساتذة كلية الإعلام والتربية لإخراج العمل بصورة مشرفة تعكس شخصية جامعة المنوفية.

جامعة المنوفية ملتقى الشعوب النسخة الثالثة الطلاب الوافدين رئيس جامعة المنوفية

مواد متعلقة

مياه المنوفية: ختام فاعليات القافلة المائية بقرية شبشير طملاى بمنوف للتوعية بترشيد استهلاك المياه

محافظ المنوفية يتابع عن كثب إنجاز سوق إسكاروس الجديد بحي غرب.. ويُصدر توجيهات عاجلة لتسريع العمل

جامعة المنوفية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية تبحثان سبل التعاون

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

قائمة أسعار الفراخ وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح