جامعة المنوفية تنظم ملتقى الشعوب في نسخته الثالثة

أعلنت جامعة المنوفية، عن تنظيم ملتقى الشعوب، بحضور قيادتها وعمداء الكليات والطلاب الوافدين، وطلاب الجامعة، في نسخته الثالثة.

وأوضحت جامعة المنوفية، أن يوم الشعوب هو ملتقى تنظمه إدارة الوافدين بجامعة المنوفية، ويشارك فيه الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية للدراسة في مصر.

ومن المقرر انعقاد الاحتفالية الثالثة لهذا الملتقى يوم الأحد 28 من أبريل الجاري، في الصالة المُغطاة في ستاد الجامعة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد فرج القاصد، وعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب الوافدين وغير الوافدين.

ويشرف على تنظيم هذا اليوم مكتب إدارة الوافدين بالجامعة والدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة علي حسن المنسق التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية والمشرف علي مكتب الوافدين بالجامعة، الدكتور محمد لطفي المنسق التنفيذى لمكتب الوافدين بالجامعة، بالتنسيق مع طلاب وأساتذة كلية الإعلام والتربية لإخراج العمل بصورة مشرفة تعكس شخصية جامعة المنوفية.