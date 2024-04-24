الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مياه المنوفية: ختام فاعليات القافلة المائية بقرية شبشير طملاى بمنوف للتوعية بترشيد استهلاك المياه

جانب من القافله
جانب من القافله

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، فعاليات القافلة المائية بقرية شبشير طملاى التابعه لمركز منوف والتي استمرت على مدار يومين، لحل مشكلات القرية التي تخص مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أن القافلة تضمنت تنظيم مسيرة داخل القرية ولقاءات ميدانية مع الأهالي بالقرية وتنفيذ ألعاب تفاعلية للأطفال، وإلقاء ندوات توعية لعدد من المعلمين بمختلف المدارس وحملات طرق الأبواب وندوات حملات توعية بالمركز الطبي وكذلك بمختلف المساجد لحثهم على اتباع ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف أنه قام فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالمرور على عدد من منازل القرية لأخذ عينات عشوائية للمياه وتحليلها في الحال، وكانت جميعها مطابقة للمواصفات القياسية كما تمكن القطاع التجاري من الكشف على وصلات الخلسه وتحصيل المتأخرات من الفواتير ضمن فعاليات القافلة المائية بالقرية.

وأكد أن الشركة تبذل قصارى جهدها فى الحفاظ على كل نقطة مياه من خلال تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات من أجل تصليح السباكة المنزلية التالفة دون الاستعانة بسباك وحفاظا على كل نقطة مياه من الإهدار وأيضا تركيب القطع الموفره للمياه بالمساجد والمركز الطبي بالقرية للمساعدة في ترشيد استهلاك المياه.

واختتمت فعاليات القافلة بالرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وتوزيع البرشورات عليهم والترويج للقطع الموفره وتوعية الاهالى بدور الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى أعطال المياه والصرف الصحى وأيضا الترويج للعداد مسبق الدفع وكذلك  توعية أهالي القرية بالطرق المختلفة والمتعدده للتواصل مع الشركة في حل مشاكل المواطنين فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي.

مياه المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قافلة توعوية قرية شبشير ترشيد استهلاك المياه

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