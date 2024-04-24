نجم الأهلى السابق يتولى القيادة الفنية لمنتخب المنوفية

تعاقدت الشباب والرياضة بالمنوفية مع الكابتن أحمد نخلة، نجم نادي الأهلي السابق، لتولي القيادة الفنية لمنتخب المنوفية، وتشكيل الجهاز الفني المعاون.

واستقبلت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية برئاسة الدكتور سمير كرم، وكيل الوزارة، وحسن بدر، وكيل الشباب، الجهاز الفني للمنتخب بمحافظة المنوفية المشارك في دوري مراكز الشباب بنسخته العاشرة، وذلك لمتابعة سير العمل في الفتره القادمة لانتقاء أعضاء الفريق.

وضم الجهاز الفني الكابتن أحمد النعماني وشهرته أحمد نخلة مديرا فنيا، والكابتن إبراهيم السحروب مدربا عاما، والكابتن محمد عاطف الجحش مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد حما أخصائي علاج طبيعي، وأحمد أبوزيد مدير إداري الفريق.

ويأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الشابة لكرة القدم، لدعم الفرق الرياضيه الذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بقيادة الدكتور محمد عبدالقادر.

واطلع الجهاز على الإمكانيات المتاحة التى تُقَدم من خلال وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، والتي توفرها للحصول على أفضل النتائج في المنافسة على مستوى الجمهورية.

وأشاد الجهاز بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في مجال الرياضة، وحرصها على توفير جميع الإمكانيات المتاحة من ملاعب وأدوات خاصه للتدريب.

و في نهاية الزيارة، قدم الجهاز الشكر للإدارة العامة للشباب بالمديرية برئاسة طلعت أبوقورة مدير عام الإدارة، والدكتور محمد شيحة، المدير التنفيذي.