خريج شريعة وقانون يفتح عيادة أسنان بمنوف.. والأمن يضبطه

نجحت مديرية الصحة بالمنوفية بالتعاون مع قوة أمنية من قسم شرطة منوف في ضبط حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب أسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان في منوف.

وبدأت الواقعة بوصول معلومات لمديرية الصحة بالمنوفية، بقيام المتهم بمزاولة مهنة طبيب الأسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان بمدينة منوف، غير مرخصة، وكلفت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة، إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر، وفريقها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترأس وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، والدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأطباء العلاج الحر، بمصاحبة قوة أمنية، حملة على العيادة.

ونجحت اللجنة في ضبط أدوية وأدوات غير معقمة والمتهم بانتحال صفة طبيب أسنان أثناء العمل داخل العيادة غير المرخصة واصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة منوف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وحررت القوة الأمنية محضرا حمل رقم 3046 جنح قسم شرطة منوف ضد ع، ح والمتهم بمزاولة مهنة طبيب الأسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان غير مرخص بمدينة منوف، وذلك بعد ضبطه وتحريز بعض محتويات المكان.