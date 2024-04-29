الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خريج شريعة وقانون يفتح عيادة أسنان بمنوف.. والأمن يضبطه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت مديرية الصحة بالمنوفية بالتعاون مع قوة أمنية من قسم شرطة منوف في ضبط حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب أسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان في منوف.

وبدأت الواقعة بوصول معلومات لمديرية الصحة بالمنوفية، بقيام المتهم بمزاولة مهنة طبيب الأسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان بمدينة منوف، غير مرخصة، وكلفت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة، إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر، وفريقها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترأس وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، والدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأطباء العلاج الحر، بمصاحبة قوة أمنية، حملة على العيادة.

ونجحت اللجنة في ضبط أدوية وأدوات غير معقمة والمتهم بانتحال صفة طبيب أسنان أثناء العمل داخل العيادة غير المرخصة واصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة منوف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وحررت القوة الأمنية محضرا حمل رقم 3046 جنح قسم شرطة منوف ضد ع، ح والمتهم بمزاولة مهنة طبيب الأسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان غير مرخص بمدينة منوف، وذلك بعد ضبطه وتحريز بعض محتويات المكان.

محافظة المنوفية منتحل صفة طبيب خريج شريعه وقانون منتحل صفة طبيب أسنان مركز منوف

مواد متعلقة

خلال المرحلة الثالثة للموجة 22.. إزالة 138 حالة تعد وبناء مخالف في المنوفية

محافظ المنوفية: تحرير 134 محضرًا تموينيًا وضبط 10 شكائر دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء

جامعة المنوفية تحصد المركز الأول فى الفنون التشكيلية بمهرجان الأنشطة الطلابية

الأكثر قراءة

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور فى سب موظفة بـ"المركزى للمحاسبات"

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم