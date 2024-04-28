الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خلال المرحلة الثالثة للموجة 22.. إزالة 138 حالة تعد وبناء مخالف في المنوفية

محافظة المنوفية
محافظة المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 138 حالة تعد، تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة، بمختلف جهات الولاية منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

إزالة 64 حالة تعد على أراضي ومباني أملاك الدولة

وأفاد بيان الادارة العامة للازمات والحد من المخاطر بديوان عام المحافظة أنه تم إزالة 53 متغير مكاني و11 بناء بدون ترخيص و10 حالات تعد على أراضي زراعية، و64 حالة تعد على أراضي ومباني أملاك الدولة، وأكد المحافظ أننا مستمرون بكل حزم  في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

تكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة

و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون التام والتنسيق المستمر مع مختلف جهات الولاية والجهات المعنية على مدار اليوم،  وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة وخاصة حالات التعدي علي نهر النيل والمجاري المائية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، فضلًا عن تضافر الجهود والمتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية وتذليل المعوقات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي متغيرات جديدة تحقيقًا للصالح العام، مؤكدًا على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانيًا ومن خلال مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

و يتم ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف وتطبيق القانون بكل حزم حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية إزالة ١٣٨ حالة تعدي الموجة الـ٢٢ الرحله الثالثه

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