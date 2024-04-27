السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 134 محضرًا تموينيًا وضبط 10 شكائر دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال جولته التفقدية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، عن توريد ما يقرب من 26 ألف طن قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح وحتى الآن، مشيرًا إلى انتظام سير عملية التوريد دون أي معوقات، ووجّه المحافظ جميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين والموردين وسرعة صرف المستحقات المالية لهم نظير التوريد.

وانطلاقا من تكليفات محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار، تمكنت اليوم الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بالمحافظة من ضبط 10 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و10.5 كجم لحوم مفرومة دون مستندات ومجهولة المصدر، وتحرير 134 محضرا تموينيا تنوع بين 82 محضر مخالفات مخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، و52 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تحرير ١٣٤ محضر تمويني ضبط ١٠ شيكاره دقيق بلدى السوق السوداء

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