الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

السيطرة على 3 حرائق بأماكن متفرقة في الباجور

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية - صوره ارشيفيه

نجحت قوات الحماية المدنية بالمنوفية في السيطرة على 3 حرائق بأماكن متفرقة في مركز الباجور، نتج عنهم اختناق شخصين، وخسائر ماديه بشقة سكنية وحظيرة ماشية.

وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على 3 حرائق أحدها نشب بشقة سكنية وإثنين آخرين في حظيرتين للماشية دون وقوع خسائر في الأرواح.

الحريق الأول نشب داخل منزل بطريق الإصلاح في قرية كوم الضبع التابعه لمركز الباجور، وتسبب في احتراق محتويات شقة بالكامل دون وقوع خسائر بالأرواح.

كما نجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريقين في حظيرتي ماشية نتج عنهما اختناق شخصين، وهما “منال ف” و"محمد ع" وعلى الفور تم نقلهما الي مستشفى الباجور المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين نفقت 4 رؤوس ماشية جراء الحريق.

وحرر محضر عن كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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