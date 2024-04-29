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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بكوم الضبع

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الباجور لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه خلالها المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

استهل محافظ المنوفية جولته بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بكوم الضبع بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه وبطاقة استيعابية تصل إلى (6) آلاف م3/يوم، واستمع إلى شرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن الأعمال الإنشائية بالمحطة ومكوناتها والتى تخدم 65 ألف نسمة، وتضم (المدخل والمصافى، الراسب الرملى، غرفة التوزيع الرئيسية- أحواض التهوية، مبنى اللوحات الكهربائية، مبنى البلاورات، أحواض الترسيب النهائي، بيارة الحماة المعادة، أحواض التجفيف، بيارة التصافي، حوض المزج بالكلور، مبنى الكلور، مبنى المخزن والورشة، المبنى الإداري ومبنى الأمن)، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة (45%)، ومن المقرر ربط تصرفات قرى (كوم الضبع -  الأطارشة – المنشأة الجديدة ) على محطة المعالجة.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف الأعمال لتسريع وتيرة العمل وعرض المعوقات للعمل على تذليلها  لسرعة نهو المشروع للارتقاء بمستوى الخدمات  المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير شارع بورسعيد بالباجور  حيث تم الإنتهاء من أعمال " قطع فرمة - إنشاء أرصفة جديدة - رفع مطابق الصرف الصحي - بلاعات مياه الأمطار - فرد الطبقة الأسفلتية النهائية - تركيب بلدورات وانترلوك على جانبى الطريق، وجاري استكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة النهائية.

وقد وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتخطيط الطريق وتحديد الاتجاهات ووضع العلامات المرورية اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية  لتيسير الحركة المرورية.

محافظ المنوفية جولة ميدانية معالجة الصرف الصحى بكوم الضبع بتكلفة 60 مليون جنيه لخدمة 65 ألف نسمة المركز التكنولوجي طلبات التصالح

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