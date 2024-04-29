الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق مروع بشارع الفحامين فى المنوفية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق مروع نشب في محلين متجاورين بشارع الفحامين في مدينة منوف، التابعة لمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز منوف يفيد بنشوب حريق بشارع الفحامين، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية مدعومة بقوة أمنية للسيطرة على الحادث. 

وتحرك وحيد صلاح عبدربه، رئيس مركز ومدينة منوف، يرافقه وليد سالم، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، إلى موقع نشوب الحريق، وتبين أنه نتيجة ماس كهربائيّ، فتم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة وحدة إطفاء منوف، ولا توجد خسائر بشرية.

تم ذلك ضمن توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، برفع الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث، وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث.

محافظة المنوفية شارع الفحامين بمنوف السيطره على حريق مروع حريق اثنين من المحلات بالشارع الحمايه المدنيه تسيطر على الحريق

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