الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصادرة 800 كيلو سردين فاسد قبل بيعها للجمهور في المنوفية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

نجحت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في ضبط 800 كجم سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيشية، بالتزامن مع قرب احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور ورفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين واعياد شم النسيم.

وترأس الدكتور هانى شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر، بمشاركة أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور عمرو الزرقانى والدكتور مادح الشرقاوى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، وتم ضبط كميات من أسماك السردين المملحة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن 800 كجم، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها لجهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.

الطب البيطرى بالمنوفية ضبط أسماك فاسدة اسماك مملحة فاسدة اقتراب عيد شم النسيم ضبط ٨٠٠ كيلوا اسماك فاسده

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