محافظ المنوفية يحيل 18 موظفًا بمستشفي أشمون للتحقيق

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، جولته الميدانية الموسعة، بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات بمركز ومدينة أشمون.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

رافقه خلال الجولة، المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، النائب صابر عبدالقوى عضو مجلس النواب، والدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات، والدكتور إبراهيم ناصر مدير مستشفى أشمون العام.

وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون علي مساحة 530م2 وبطاقة استيعابية 12محل وجاري أعمال التشطيبات النهائية بالسوق تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، موجهًا رئيس المدينة بضرورة تسريع إجراءات طرح المحلات وتأجيرها، وذلك في إطار في خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة المواطنين.

متابعة لأعمال تطوير ممشى أشمون الجديد

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد ( الطريق الدائري ) بطول1500م، وذلك بعد تطويره، موجهًا رئيس المدينة بضرورة الاعتناء بالممشى وتزويده بالأشجار ونباتات الزينة لاضفاء مظهر جمالى ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة لخلق متنفسًا حضاريًا لأهالي وزائري المدينة.

جولة بمستشفى أشمون الجديدة

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمحافظة،

وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي، حيث تم الانتهاء من الاعمال الخرسانية بالدور الارضي وجاري صب أعمدة الدور الثاني، كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة علي مساحة 9 آلاف م2، وبتكلفة 2 مليار جنيه، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية، لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

جولة تفقدية بالمستشفى العام

هذا وتفقد محافظ المنوفية مستشفى أشمون العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث أحال 18 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم في أداء مهام عملهم.

وحرص المحافظ على تفقد أقسام العناية المركزة للتأكد من توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم.



فيما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية مجمع الخدمات الحكومية بسنتريس، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والمستمرة للوقوف على مدى جاهزية المركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة والجاهزية الكاملة للجان المشكلة بكل وحدة قروية لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيل الاجراءات بشأن ملفات التصالح بمخالفات البناء، وكذا نشر مواد تعريفية بالمستندات المطلوبة بإجراءات التصالح، فضلًا عن طباعة عدد من البروشورات لتوزيعها على المواطنين لتعريفهم بالمستدات المطلوبة منهم لسرعة تأدية الخدمات المقدمة بصورة لائقة.



واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد طريق أشمون - الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 17 كم، وأشار المحافظ إلى أن سيتم البدء في الطريق بالمرحلة الاولى من طريق أشمون – الكوادى بطول 8 كم بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه من ميزانية المحافظة وذلك إستجابة لمطالب المواطنين والنواب، مضيفًا أنه سيتم العمل بالمرحلة الثانية من طريق الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 9 كم بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه عقب الانتهاء من إنشاء غرف المحابس واختبار خط مياه المحطة العملاقة بأبو عوالى كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.