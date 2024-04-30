"مياه المنوفية" تعلن مواعيد قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7/5/2024 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها (كفر المصيلحة - ميت خاقان - البر الشرقي) من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بغسيل الشبكات، وأعمال التطهير.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والأعمال بتخزين كمية مناسبة للمياه في تلك الفترة وهي 4 ساعات متواصلة وأكدت اتخاذ الاحتياطات اللازمة نحو ذلك.

رئيس مياه المنوفية يتابع إصلاح عطل بخط طرد 12 بوصة بمنوف

وكان الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تابع أعمال إصلاح عطل بخط طرد 12 بوصة بمدينة منوف أمام موقف مصر، بحضور المهندس احمد القواس مدير فرع الشركة بمنوف.

وأوضح رئيس الشركة، أن المناطق المتأثرة بالعطل شملت منطقة موقف مصر حتى شارع الزراعة بمدينة منوف؛ موجها بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل، وتسيير حركة المرور، وتوفير المعدات والمهمات اللازمة للإصلاح مع الإلتزام باتخاذ كافه إجراءات السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة الجميع.