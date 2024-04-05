الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد السيد عيد لـ"الشاهد": الشركة المتحدة وفرت إنتاجا سخيا لـ "الحشاشين"

محمد السيد
محمد السيد

وجه محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة، على إنتاجها السخي وتوفير الإمكانيات اللازمة لصنع المعارك ذات جودة في مسلسل "الحشاشين".

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: “في مسلسل (الزيني بركات) المخرج يحيي العجمي كان يقدر يعمل معارك، لأنه دارس في ألمانيا، لكن مقدرش يعملها عشان في الآخر شكلها هيطلع دون المستوى، في ذلك الوقت، بعكس المعارك داخل المسلسلات السورية”، متابعًا:" الشغل اللي معمول دلوقتي مش نضاهي سوريا بس لأ إحنا نضاهي به العالم كله.. عشان كدا أنا بحيي المخرج بيتر ميمي على المسلسل والشركة المتحدة لأنها وفرت الإمكانيات دي".

وأضاف: "إحنا مكناش قادرين نخرج وإحنا بنعمل الإمام الغزالي.. مرة واحدة راحوا صوروا في الفيوم، وسرقوا الجمال وعملوا بللاوي.. ولكن في (الحشاشين) سافروا أكتر من بلد خارجية عشان اختيار طبيعة الأماكن الخاصة بكل مشهد والمناظر الخاريجة الخاصة بالجبال والديكورات وشغل الجرافيك هايل".

برنامج "الشاهد" 
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

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