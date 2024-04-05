الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد السيد عيد لـ"الشاهد": التنظيمات السرية ليست بريئة.. وفكرتها مسمومة لأغراض سياسية

محمد السيد
محمد السيد

قال محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، إن مصر تحتاج أن يكتب تاريخها دراميًا بعيدًا عن الكُتب.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: “الحقيقة أنا لاحظت أن عبدالرحمن الرافعي كتب تاريخ مصر في مجموعة من المؤلفات وأنا تبنيت فكرة أني أقدم تاريخ مصر لأن الناس بطلت تقرأ وهو ما أقدمه من خلال التليفزيون”.

وواصل: "وبالفعل قدمت 3 أجزاء مع الأستاذة إنعام محمد على، قاسم أمين، ومشرفة، ومع الأستاذ وفيق وجدي، على مبارك، وكتبت مسلسل رابع عن طلعت حرب ودا مكتوب وجاهز، وأتمنى إني أتمكن من استكمال هذا المشروع لحد ما أكتب تاريخ مصر إلى الآن أنا واقف حتى سنة 50".

واستكمل: "أتذكر أنه عندما كتبت قاسم أمين تحدث عنه الأستاذ عبد الحي أديب وقال إن هذا المسلسل يجب أن يدرس في المدارس لكي يعرف أبناؤنا تاريخهم".

وعن رسالة مسلسل الحشاشين، قال إن فكرة التنظيمات السرية وفكرة يا نحكُمكم ويا نقتلكمُ يجب أن ننتبه لها ونقف ضدها وأيضًا التفكير كي يحقق الشخص أغراضه السياسية مش من حق حد، والإمام الغزالي قال: "لو أن واحد ممكن تكفيره من 99 باب، باب واحد ممكن ميكفروش يبقي عشان الباب الواحد دا مش هكفره فالتكفير حكم خطير جدًا.. التنظيمات السرية مش بريئة وفكرتها مسمومة هدفها تحقيق أغراض سياسية من خلال الدين وبتستغل الدين عشان الدولة.


برنامج "الشاهد" 
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

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