محمد عيد لـ"الشاهد": مرجعى فى "قاسم أمين" سكرتير سعد زغلول

أعرب محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، عن سعادته بعودة خط الدراما التاريخية من الجديد في الأعمال الدرامية، بعد تواقف دام 11 عامًا.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": أنا عملت في 2011 مسلسل "مشرفة رجل لهذا الزمان" تاريخ حديث ويتحدث عن حياة العالم المصري الراحل الدكتور على مصطفى، ويرصد الصعوبات التي واجهها في عمله إلى أن يتم قتله، وأيضًا في عام 2012 قدمت مسلسل "الغزالي" وكان تاريخ إسلامي ومن بعدها توقفنا في كتابة المسلسلات التاريخية، حتى 2023 تم تقديم مسلسل "الإمام الشافعي".

وعن الأعمال التاريخية التي تقدم من خلال ورش فنية، أوضح: "أنا لما بعمل مسلسل تاريخي بيكون عندي رؤية عايز أقولها مش بختار أي شخصية وخلاص، طبعًا المراجعة شئ جيد ولكن أفضل المراجعة بعد أن أنتهي من كتابة القصة وليس قبل ذلك".

وتابع: "على سبيل الثال مسلسل "قاسم أمين" رجعه المرحوم يونان لبيب رزق، وكتب مثلًا ملاحظة مرة كنا بنتحدث عن متى لبس سعد زغلول بدلة، هو كان بيلبس لبس أزهري فهو علق عليها وقال الكلام دا مش دقيق.. وأنا قولت لا دقيق وكلمته في التليفون وسألته ليه بتقول محلصش.. دا حصل وإيه هو مرجعك.. وتناقشنا حول المرجع وفي ذلك الوقت كان مرجعي سكرتير سعد زغلول اللي كان عايش معاه إبراهيم الجزيري قالي لا يبقي أنت صح، وقام قال للمخرجة إنعام محمد على الراجل دا بيكتب التاريخ".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار، والبدري جلال.