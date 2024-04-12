الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصطفى شوبير: أغلقنا صفحة الفوز على زد.. ونستعد بقوة للقاء الزمالك

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

قال مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق زد، في اللقاء الذي ‏جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وأوضح أن الأهلي واجه منافسًا محترمًا، ويملك مقومات كبيرة، وكان مهمًّا للغاية تحقيق الفوز بعد عدم التوفيق في آخر ‏مباراتين بالبطولة.‏

وأشار إلى أن الفريق تعود دائمًا على اللعب من أجل الفوز حتى آخر لحظة، وأن هناك بعض المباريات التي يغيب خلالها التوفيق، ولكن يستمر ‏الجميع في تقديم أفضل ما لديهم.‏

وشدد على أن الفريق أغلق صفحة مباراة زد، وبدأ التركيز بشدة والاستعداد بقوة قبل مواجهة الزمالك، مشددًا على أن دعم الجماهير ‏يمنح اللاعبين دوافع كبيرة بشكل مستمر.‏

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

مصطفى شوبير الاهلى إف سى زد مباراة الأهلي وزد بطولة دوري نايل

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