"الإحصاء": 29.7% زيادة فى تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة خلال 2022

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل بنسبة 29.7% لعام 2022، في إطار جهود الدولة لمد وتوفير خدمات الرعاية الصحية على نحو أكبر لتغطى غير القادرين.

اليوم العالمى للصحة

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة، والذي يحتفل به اليوم في السابع من أبريل كل عام، وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي. ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "صحتي حقي".

مبادرة 100 مليون صحة

وقد نـجحت الدولة في ارتفاع مستوى الصحة للمواطنين عن طريق تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن أهم المبادرات القضاء على فيروس "سي" والتي حققت نـجاحًا مبهرًا شهد له المؤسسات الدولية كنموذج ناجح للقضاء علي المرض وطولب بتطبيقه علي بلدان اخري وخاصة في القارة الإفريقية.

وحول أهم المؤشرات الإحصائية، بلغ اجمالي عدد الأطباء البشريين 97.4 ألف طبيب بشرى عام 2022 مقابل 100.7 ألف طبيب بشرى عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 3.3%.

التأمين الصحي الشامل

كما بلغ إجمالي عدد أطباء الأسنان 31.1 ألف طبيب أسنان عام 2022 مقابل 32.8 ألف طبيب أسنان عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 5%.

وارتفع إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض إلى 208.3 ألف ممرض عام 2022 مقابل 192.1 ألف ممرض عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 8.4%.

فيما استقر إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي عند 53.7 مليون منتفعًا عام 2022 وهو نفس عدد المنتفعين للعام السابق تقريبًا، وازداد إجمالي عدد مراكز الإسعاف لـ1577 مركزًا عام 2022، مقابل 1535 مركزًا عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 2.7%.