السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يواصل تنفيذ مبادرة "العقول الخضراء" بالمدارس

مبادرة العقول الخضراء
مبادرة "العقول الخضراء" بالمدارس

 

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية ضمن مبادرة "العقول الخضراء" بعدد من مدارس المرحلة الإعدادية بالقاهرة والإسكندرية والفيوم والإسماعيلية، بإجمالي عدد 18 يوم تدريبي لعدد 1600 طالب وطالبة في 9 مدارس.

وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مبادرة العقول الخضراء تهدف إلى نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ، وتغيير سلوكيات الطلاب نحو البيئة، واعتماد نمط حياة مستدام ينبع من شعورهم بالمسئولية تجاه المجتمع والبيئة.

وأوضحت شريف أنه تم تنفيذ الأنشطة على مدار يومين، حيث تضمنت مجموعة من الأنشطة التي ركزت على التعلم بالخبرة وألعاب تفاعلية عن موضوعات الاستهلاك المسئول للغذاء، والمياه، والطاقة، وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى تناول موضوع المساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة.

ويشمل البرنامج التدريبي قيام الطلاب بممارسة ألعاب تجريبية بهدف معرفة النتائج المترتبة على الأفكار المغلوطة، والعادات البيئية السلبية، واستكشاف الدور الضرورى للفرد للحفاظ على البيئة وترك أثر ايجابى على المجتمع، هذا بالإضافة إلى مجموعة اخرى من الألعاب التفاعلية بهدف تحدى الأفكار والموروثات المغلوطة عن الرجل والمرأة، وتعلم المساواة فى الحقوق، والفرص، كما يقوم الطلاب بمناقشة تلك الأفكار مع مجموعة من المشرفين المدربين، ليعبروا عن ارائهم، وذلك في إطار نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة.

كما تضمن البرنامج قيام فريق عمل مبادرة "العقول الخضراء" بتعليم الطلاب أنشطة مختلفة عن إعادة التدوير من خلال توزيع الطلاب على 5 مجموعات تتكون من ورش عمل لتعلم إعادة تدوير مواد مختلفة كالورق، والكارتون، والجوخ، وتصنيع منتجات يدوية مثل حقيبة أقلام، ومنتجات أخرى تساعدهم في الحياة اليومية، بالإضافة إلى عمل لوحات فنية لكل مدرسة.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة العقول الخضراء التنمية المستدامة تغير المناخ

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