الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"التخطيط" تختتم برنامج رفع قدرات الإدارة الاستراتيجية بوزارة العدل

برنامج رفع قدرات
برنامج رفع قدرات الإدارة الاستراتيجية بوزارة العدل

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي؛ برنامجها التدريبي "رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية" والذي استهدف 33 متدربًا من السادة القضاة والمستشارين والعاملين بعدد 35 قطاعًا وإدارة بوزارة العدل.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل في مجال تعزيز القدرات لمجالات الإدارة الاستراتيجية، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات وبرامج تنفيذية، ومؤشرات الأداء الخاصة بها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم ما تم إنجازه، وإدارة الأزمات والمخاطر المتوقعة ووضع خطط مواجهتها والتقليل من آثارها.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن عدد 1600 ساعة تدريبية، وتناول أربعة محاور رئيسية، هي التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات، والبرامج والأداء وإدارة المخاطر.

للاطلاع على وتحميل الأدلة الاسترشادية للإدارة الاستراتيجية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية https://rb.gy/rj4vhe

 

وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاستراتيجي البرنامج التدريبي التخطيط الاستراتيجي

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