الإحصاء: ارتفاع حصيلة النقد الأجنبى لـ282.4 مليار دولار خلال عامين

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول متحصلات النقد الأجنبى لدى مصر إلى 282.4 مليار دولار خلال آخر عامين، منها 121.9 مليار دولار خلال عام 2022 /2023 و160.5 مليار خلال عام 2021 /2022.

متحصلات النقد الأجنبي

ووفق تقرير حصل عليه "الدستور"، ساهمت الصادرات بالنصيب الأكبر من متحصلات النقد الأجنبى بنحو 68.3 مليار دولار، تليها متحصلات النقل والتى تشمل شركات الملاحة والطيران وقناة السويس بقيمة 23.7 مليار دولار، بينما تشكل متحصلات السفر للأفراد الأجانب والعلاج والتعليم فى الخارج والمؤتمرات ومتحصلات الفيزا كارد نحو 13.1 مليار دولار، فيما تبلغ المتحصلات الحكومية والتى تشمل مصروفات السفارات الأجنبية فى مصر ومصروفات جامعة الدول العربية والتحويلات الحكومية 5 مليارات دولار.

وفجر التقرير مفاجأة حول انكماش نسبة القروض والودائع من إجمالى متحصلات النقد الأجنبى والتى لم تتعد 19.8% فقط، حيث بلغت قيمتها 24.2 مليار دولار، وتنوعت بين قروض مؤسسات دولية بقيمة 501 مليون دولار قروضًا ثنائية بقيمة 326.9 مليون دولار، وودائع من الحكومات العربية بقيمة 19.7 مليار دولار.

مدفوعات النقد الأجنبى

وعلى أساس سنوى، انخفض إجمالى مدفوعات النقد الأجنبى لتصل إلى 135 مليار دولار عام 2022 /2023 مقابل 185.3 مليار دولار خلال عام 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1%، ويرجع ذلك الانخفاض إلى انخفاض المدفوعات على الحساب النالى "استثمارات الحافظة" لتصل إلى 7.6 مليار دولار عام 2022 /2023 مقابل 32.2 مليار دولار فى العام السابق.

وسجل عجز ميزان التعاملات النقدية تراجعًا إلى حدود 13.1 مليار دولار عام 2022 /2023 مقابل 24.7 مليار دولار خلال عام 2021 /2022، بنسبة انخفاض قدرها 47%، ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة متحصلات رسوم المرور فى قناة السويس لتصل إلى 8.8 مليار دولار عام 2022 /2023 مقابل 7 مليارات دولار عام 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 25.2% عن العام السابق.