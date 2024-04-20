السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يومًا

عدد سكان
عدد سكان

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.

محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 مليون نسمة.

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الإحصاء: 47% تراجعًا فى عجز تعاملات النقد الأجنبى خلال عام

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 799.4 ألف نسمة، بورسعيد 796 ألف نسمة، مطروح 562.3 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 408.1 ألف نسمة، الوادي الجديد 269.5 ألف نسمة، جنوب سيناء 116.6 ألف نسمة.

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الإحصاء: ارتفاع حصيلة النقد الأجنبى لـ282.4 مليار دولار خلال عامين

وكان قد سجل عجز ميزان التعاملات النقدية تراجعًا إلى حدود 13.1 مليار دولار عام 2022 /2023 مقابل 24.7 مليار دولار خلال عام 2021 /2022، بنسبة انخفاض قدرها 47%، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

الساعة السكانية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر مليون نسمة محافظة القاهرة

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