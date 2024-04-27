الإحصاء: 53.6% من إصابات العمل فى نشاط الصناعات التحويلية للنصف الأول من عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بيانًا صحفيًا بمناسـبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، الذي يحتفل به يوم 28 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، الذي أقـرته منظمة العمل الدولية اعتبارًا من عام 2003 تخـليـدًا لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنية، وذلك تـأكيـدًا علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنية، لتوفـيــر بيئة الــعمـل الـصـحـيـة.

أهم المؤشرات الإحصائية

• بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 3984 حالة إصابة للنصف الأول من عام 2023.

• بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 720 حالة إصابة بنسبة 18.1 %.

• بلغ عدد حـالات إصـــابــات الـعمـــل بالـقطــاع العام/ الأعمال العـام 1128 حالة إصابة بنسبة 28.3%.

• بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطـــــــاع الخاص (50 عاملًا فأكثر) 2077 حالة إصابة بنسبة 52.1%.

• بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـل بالقطــاع الاستثماري 59 حالة إصابة بنسبة 1.5%.

• بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 3539 حالة بنسبة 88.8% مقابل 445 حالة للإناث بنسبة 11.2% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023.

• استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل، حيث بلغت نسبته 53.6%، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 11.0% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 .

• بـلغ أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنة الفنيين ومساعدي الإخصائيين 36.9% يليها مهنة عمال تشغيل المصانع بنسبة 23.8% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023.

• بلغ أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في (سقوط الأشخاص) 29.4%، يليه الخطأ أو التصادم بأشياء

بنسبة 26.6% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023.

• بلغت نسب حالات تحت العلاج 19.7% من إجمالي عدد حالات الإصابة.

• بلغت نسب حالات الشفاء بدون عجز 78.4% من إجمالي عدد حالات الإصابة.

• بلغت نسب حالات شفاء بعجز 1.2% من إجمالي عدد حالات الإصابة.

• بلغت نسب حالات الوفاة 0.7% من إجمالي عدد حالات الإصابة.