الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإحصاء": انخفاض الواردات إلى 6.08 مليار دولار في فبراير

الواردات - أرشيفية
الواردات - أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2.73 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، مقابل 2.71 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع  قدرها 0.7٪.

انخفاض الصادرات المصرية 

انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 4.7٪، حيـث بلغت 3.36 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2024،  مقابل 3.52  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها:"أسمده بنسبة 46.0٪، بترول خام بنسبة2.1 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 83.2٪، بلاط وأدوات صحيه خزفيه بنسبه 18.7٪".   

ارتفاع قيمة الصادرات

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024، مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا:"فواكه طازجه  بنسبة 19.2 %، ملابس جاهزة بنسبة  17.4 ٪،  منتجات بترول  بنسبه25.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة  41.5%". 
 

تراجع قيمة واردات الدائن والكمياويات

انخفضت  قيمة الواردات بنسبة  2.4٪، حيث بلغت 6.08 مليار دولار خـلال شهـر فبراير 2024،  مقابل 6.23 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات  بعض السلع وأهمها:"لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.0 %، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبة 14.6  %، فول صويا بنسبه 18.7%، خامات الحديد ومركزاتها  بنسبة 3.1 %".

ارتفاع قيمة واردات بعض السلع

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة بلغت 21.2%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة  45.6 %، قمح بنسبـة 56.8 ٪، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة بلغت 9.0 %).

الواردات صادرات جهاز الإحصاء صادرات مصرية العجز التجاري الميزان التجارى

مواد متعلقة

"التخطيط" تُشارك فى مناقشة تقرير مصر الأول أمام "الميثاق العربى لحقوق الإنسان"

إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان فى مسابقة معلم مساعد لـ12 محافظة

معهد التخطيط يناقش تطوير الري الحقلي ما بين الآثار والمعوقات

المرأة العاملة فى عين الحكومة.. مبادرات ومشاريع واعدة نفذتها الدولة لدعمها

"التخطيط": إصدار صحيفة الحالة التأديبية لجميع موظفى الدولة قريبًا

"التخطيط القومي" يصدر دراسة حول محددات الاستثمار الخاص في مصر

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت خلال 2023

الإحصاء: 64.1% من إجمالى المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2023

الأكثر قراءة

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر بسبب مواعيد مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالي حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا