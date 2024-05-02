"الإحصاء": انخفاض الواردات إلى 6.08 مليار دولار في فبراير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2.73 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، مقابل 2.71 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 0.7٪.

انخفاض الصادرات المصرية

انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 4.7٪، حيـث بلغت 3.36 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2024، مقابل 3.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها:"أسمده بنسبة 46.0٪، بترول خام بنسبة2.1 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 83.2٪، بلاط وأدوات صحيه خزفيه بنسبه 18.7٪".

ارتفاع قيمة الصادرات

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024، مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا:"فواكه طازجه بنسبة 19.2 %، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 ٪، منتجات بترول بنسبه25.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%".



تراجع قيمة واردات الدائن والكمياويات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.4٪، حيث بلغت 6.08 مليار دولار خـلال شهـر فبراير 2024، مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمها:"لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.0 %، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبة 14.6 %، فول صويا بنسبه 18.7%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 3.1 %".

ارتفاع قيمة واردات بعض السلع

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة بلغت 21.2%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 45.6 %، قمح بنسبـة 56.8 ٪، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة بلغت 9.0 %).