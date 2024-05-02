الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان فى مسابقة معلم مساعد لـ12 محافظة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل من ١٢ محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https:// jobs caoa. gov. eg.

مسابقة معلم مساعد

وذكر بيان صادر عن الجهاز، اليوم، أن المحافظات التي تمت إتاحة الاستعلام لها هي (الشرقية، الجيزة، القاهرة، كفرالشيخ، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج)، ومن المقرر إتاحة التظلم لمن يرغب من المتقدمين بدءا من غد الجمعة الموافق ٣ مايو ولمدة أسبوعين.

نتيجة الاختبارات الإلكترونية

وكان الجهاز قد بدأ الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٤ مارس الماضي، واستمرت حتى ١ مايو الجاري، وسبق وأن أعلن الجهاز أيضا يوم ٢٤ مارس الماضي نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين من ١٥ محافظة، وبإعلان نتيجة المحافظات المتبقية اليوم، وعددها ١٢ محافظة، ينتهي الجهاز من تنفيذ مسابقة شغل ١١١١٤ وظيفة معلم مساعد فصل للعام ٢٠٢٤.

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمي، وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم ولبياناتهم الشخصية.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قبل أيام، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع- الخامس- السادس) للمواد الآتية: (اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- الرياضيات- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الحاسب الآلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

التنظيم والإدارة وظائف معلم مساعد مسابقة بوابة الوظائف مسابقة التعليم

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