الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت خلال 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

الصادرات المصرية للكويت

سجلت حجم  الصادرات المصرية إلى الكويت 315 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الكويت 2.7 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2022.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2023 
1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار.
2.  خضر وفواكه بقيمة 64 مليون دولار.
3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 16.3 مليون دولار.
4. زيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار.
5. ملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار.

المجموعات السلعية المستوردة 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2023
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولار.
2.  منتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 2.8 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 669.3 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022.

تحويلات المصريين بالخارج

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 4 ملايين دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 8 ملايين دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمة في أبريل 2024، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.3 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــًا لتقديرات البعثة 612.7 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

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