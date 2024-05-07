الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإحصاء يعلن بورصة الأسعار: انكسار ذورة الحديد.. وأسعار الأسمنت والأخشاب تواصل الارتفاع

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متوسط أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها خلال شهر مارس الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، والشهر المناظر من العام السابق، حيث تعد تقديرات الأسعار المرجعية الرئيسية لمعادلة احتساب فروق الأسعار طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005.

انخفاض سعر الحديد

ووفق تقرير للتعبئة والإحصاء، بلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم 10، 13، 16 مم للطن 49.74 ألف جنيه فى شهر مارس 2024 مقابل 52 ألف جنيه فى شهر فبراير 2024، بنسبة انخفاض قدرها 4.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 32.51 ألف جنيه فى شهر مارس 2023 بنسبة زيادة قدرها 53%.

ارتفاع أسعار الخشب والأسمنت

وارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادى المعبأ فى شيكارة (50 كجم) إلى نحو 119.63 جنيه فى شهر مارس 2024 مقابل 112.71 جنيه فى شهر فبراير 2024 بنسبة زيادة قدرها 6.2%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 94.32 جنيه فى شهر مارس 2023 بنسبة زيادة قدرها 26.8%.

وبلغ متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة (1) للمتر المكعب 11.22 ألف جنيه فى شهر مارس 2024 مقابل 11.01 ألف جنيه فى شهر فبراير 2024 بنسبة زيادة قدرها 1.9% بينما كان متوسط سعر البيع 8.03 ألف جنيه فى شهر مارس 2023 بنسبة زيادة قدرها 39.7%.

فى حين سجل متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش 3 مم أبيض للمتر المسطح 225.51 جنيه فى شهر مارس 2024 مقابل 224.01 جنيه فى شهر فبراير 2024 بنسبة زيادة قدرها 0.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 161.41 جنيه فى شهر مارس 2023 بنسبة زيادة قدرها 39.7%.

الاحصاء مواد البناء أسعار مواد البناء سعر الحديد حديد التسليح

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