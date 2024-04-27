السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحرازين: دولة الاحتلال الإسرائيلى أصبحت تعتقد أنها فوق القانون الدولى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن  الاحتلال الإسرائيلي المجرم يلقى حالة من الدعم الكبير والغطاء القانوني والسياسي في إطار المؤسسات الدولية خاصة في إطار مجلس الأمن الدولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، الأمر الذي يدفعها لمواصلة تلك الجرائم والمزيد من ارتكابها دون أن يحاسب على تلك الجرائم في ظل صمت المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية الذي لم يحرك ساكنًا تجاه تلك الجرائم. 

وأضاف الحرازين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الأزمة الفلسطينية شارفت على 7 أشهر ولم يتحرك ساكن تجاهها، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال تعتقد أنها هي الدولة المدللة وهي الدولة التي باتت فوق القانون الدولي في ظل وجود قرارات شرعية دولية وقرارات المنظمات الدولية التي لم تولِ أي حالة من الاهتمام من قبل دولة الاحتلال ولذلك واصلت جرائمها التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني من مقابر جماعية.

جهاد الحرازين القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي

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