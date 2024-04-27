تفاصيل لقاء الرئيس التركى ومحافظ مصرف ليبيا المركزى

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمقر الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول التركية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الوضع والاقتصادي والمالي والسياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه المصرف المركزي في أداء مهامه في ظل الانقسام الحكومي ودور المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

كما تم التطرق إلى زيادة التعاون المشترك في المجال المصرفي بين البلدين، وفقا لما نشره مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.