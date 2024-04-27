السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تفاصيل لقاء الرئيس التركى ومحافظ مصرف ليبيا المركزى

الرئيس التركي ومحافظ
الرئيس التركي ومحافظ مصر ليبيا

استقبل  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمقر الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول التركية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الوضع والاقتصادي والمالي والسياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه المصرف المركزي في أداء مهامه في ظل الانقسام الحكومي ودور المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

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كما تم التطرق إلى زيادة التعاون المشترك في المجال المصرفي بين البلدين، وفقا لما نشره مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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الرئيس التركى مصرف ليبيا المركزي محافظ مصرف ليبيا اسطنبول الرئاسة التركية

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