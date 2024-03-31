الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نفتتح عصرًا جديدًا.. الرئيس التركى يدلى بصوته فى الانتخابات المحلية

أردوغان
أردوغان

أدلى الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بصوته في الانتخابات المحلية، اليوم الأحد، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وبدأ الأتراك اليوم التصويت في انتخابات بلدية على مستوى البلاد، تركز على مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستعادة السيطرة على إسطنبول من منافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو، الذي يهدف إلى تعزيز المعارضة من جديد كقوة سياسية بعد الهزائم المريرة في الانتخابات العام الماضي.

وقد فتحت مراكز التصويت أبوابها الساعة السابعة صباحا في شرق تركيا، ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التركي: "اليوم نختار الحكم المحلي، وأدعو الله تعالى أن تكون مناسبة خير لوطننا وشعبنا، وهذه الانتخابات المتقاربة من بعضها البعض نريدها أن تكون خيرا على البلد والشعب التركي، فالانتخابات التشريعية تلتها الانتخابات المحلية لنفتتح قرنا جديدا وعصرا جديدا، وقد أبدى الشعب إخلاصا في المناسبتين، وأنا أشكرهم كثيرا".

الرئيس التركى أردوغان انتخابات البلدية التركية الانتخابات التركية تركيا

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