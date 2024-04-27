قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إن الحصول على المياه النظيفة في القطاع أصبح حلمًا للمواطنين.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن قطاع غزة يواجه كارثة بيئية حقيقية تتفاقم يومًا بعد آخر.

وأشار مدير المكتب إلى أن هناك 14 ألف حالة مرضية مرتبطة بالأوضاع البيئية خلال الأسبوع الماضي.

مظاهرات حاشدة بمدن وعواصم العالم تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة

وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية والعربية، مساء اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ202 على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ومدينة هلسنبوري السويدية، وعاصمة النمسا فيينا، إضافة إلى العاصمة تونس، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.