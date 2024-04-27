السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قطاع غزة يواجه كارثة بيئية حقيقية تتفاقم يومًا بعد آخر

غزة
غزة

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إن الحصول على المياه النظيفة في القطاع أصبح حلمًا للمواطنين.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن قطاع غزة يواجه كارثة بيئية حقيقية تتفاقم يومًا بعد آخر.

وأشار مدير المكتب إلى أن هناك 14 ألف حالة مرضية مرتبطة بالأوضاع البيئية خلال الأسبوع الماضي.

txt

عائلات المحتجزين فى غزة: الضغط العسكرى على حماس فشل

مظاهرات حاشدة بمدن وعواصم العالم تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة

وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية والعربية، مساء اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ202 على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ومدينة هلسنبوري السويدية، وعاصمة النمسا فيينا، إضافة إلى العاصمة تونس، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

txt

أولها رفح وآخرها فى العريش.. مئات الشاحنات تصطف تأهبًا لدخولها إلى غزة

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

قطاع غزة كارثة بيئية المياه النظيفة مظاهرات حاشدة العدوان الإسرائيلى لندن

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرض إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المحتجزون لدى حماس يطالبون نتنياهو بإبداء مرونة فى المفاوضات: نشعر أنكم تخليتم عنا

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟